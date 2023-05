Scoperto a rubare alcolici al supermercato, cerca di fuggire ma viene braccato

Un 42enne, nella tarda mattinata di domenica, è stato arrestato dagli agenti delle volanti della questura di Verona per un colpo tentato in un supermercato cittadino.

Erano da poco passate le ore 11 quando l'uomo ha fatto il suo ingresso nel punto vendita di via Bionde, dove avrebbe riempito uno zaino di alcolici e tentato poi di allontanarsi, senza pagare la merce prelevata.

All'uscita sarebbe stato però fermato dal direttore del supermercato, il quale aveva notato i suoi movimenti sospetti. Il 42enne allora avrebbe reagito con violenza, spingendolo con forza per poi tentare la fuga. Raggiunto sempre dal direttore, avrebbe riprovato a scappare facendolo cadere a terra, ma a quel punto è stato definitivamente bloccato dagli agenti.

I controlli svolti successivamente dai poliziotti negli uffici di lungadige Galtarossa, hanno consentito di appurare che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, risulta attualmente sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un episodio analogo commesso sette giorni fa in un supermercato di Bussolengo.

Conclusi gli accertamenti è stato arrestato per rapina impropria e la merce sottratta (8 bottiglie di alcolici, per un valore complessivo di oltre 100 euro), è stata restituita. Dopo la convalida dell'arresto, il giudice ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.