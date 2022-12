Ronda della Carità: «Esauriti posti letto nei dormitori. Serve piano di emergenza»

È scattato il 28 novembre scorso il piano del Comune di Verona per l'accoglienza temporanea di chi è senza fissa dimora. Un servizio che prevede interventi mirati fino al prossimo 30 aprile e quindi durante tutta la stagione fredda. Questo per evitare che uomini e donne dormano in strada durante le notti invernali, in cui il freddo può essere anche fatale. Il caso più recente è avvenuto il 9 dicembre scorso a Bolzano, dove un ragazzo di 20 anni senza dimora è morto di freddo mentre dormiva vicino alla stazione ferroviaria del capoluogo altoatesino.

L'impegno del Comune di Verona è quello di non lasciare in strada nessuno e di offrire un riparo caldo a chiunque ne abbia bisogno, ma «i posti letto nei dormitori sono esauriti». A segnalarlo via Facebook è stata la Ronda della Carità di Verona, organizzazione di volontariato che si occupa di chi è senza dimora donando coperte, vestiti e cibi caldi. «Da tempo evidenziamo l'aumento preoccupante delle persone senza dimora che incontriamo ogni notte ed era prevedibile che due posti letto in più nei dormitori rispetto allo scorso anno fossero insufficienti». E la Ronda della Carità ha anche aggiunto che a un 18enne di nome Ishaq «è stato detto che non c'è posto».

I volontari della Ronda hanno espresso preoccupazione «per le conseguenze che il freddo ha sulle persone che dormono all'addiaccio» ed hanno chiesto la creazione di un piano di emergenza per chi vive in strada. «Rinnoviamo ancora una volta la disponibilità a collaborare con l'amministrazione comunale - hanno concluso i volontari - per mettere in atto tutte le azioni che possano mettere in sicurezza tutte le persone che non hanno un tetto, un posto ai dormitori e dormono per strada».