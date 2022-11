È morto Roberto Maroni, da Salvini a Zaia il cordoglio della politica

Si è spento nelle scorse ore l'ex ministro dell'Interno ed ex segretario federale della Lega Roberto Maroni all'età di 67 anni. «Questa notte alle 4 il nostro caro Bobo ci ha lasciato. A chi gli chiedeva come stava, anche negli ultimi istanti, ha sempre risposto "bene". Eri così Bobo, un inguaribile ottimista. Sei stato un grande marito, padre e amico». Queste le parole, citate dalle agenzie, scelte dalla famiglia per dare il triste annuncio.

Tante le reazioni di cordoglio nel mondo della politica, a cominciare dall'attuale segretario della Lega Matteo Salvini che sui social ha postato una foto che lo ritrae con "Bobo" Maroni accompagnandola con queste parole: «Grande segretario, super ministro, ottimo governatore, leghista sempre e per sempre. Buon vento Roberto».

L'ex ministro dell'Interno Roberto Maroni lottava da diversi anni con un grave malattia ed è morto nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 novembre all'interno della sua abitazione in provincia di Varese. Con Umberto Bossi aveva condiviso gli anni della nascita della Lega Nord, poi è stato per ben tre volte ministro, quindi anche vicepremier e governatore della Regione Lombardia, oltre che, come già ricordato, anche segretario federale del proprio partito.

Anche il governatore del Veneto Luca Zaia ha espresso il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Roberto Maroni: «La mattina ci ha accolto con una bruttissima notizia, - ha detto il presidente del Veneto Zaia - che ci porta alla realtà in maniera così repentina. Se ne va una figura iconica della Lega, un amico e un compagno di viaggio con cui abbiamo condiviso tante battaglie e ideali».

Il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, ha poi aggiunto: «Roberto è stato una persona per bene, che ha dato tanto per il nostro partito, ma che ha anche avuto uno standing istituzionale di prim’ordine, con la sua azione come ministro in più governi, come governatore della Lombardia e anche come segretario di partito. Rivolgo le mie più addolorate condoglianze a tutta la sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Ci mancherà», ha quindi concluso Zaia.