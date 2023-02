Terremoto in Turchia: è stato ritrovato senza vita l'imprenditore veneto finora dato per disperso

«Purtroppo è stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen. Abbiamo già provveduto ad informare la famiglia e attraverso la nostra Ambasciata in Turchia ad avviare le procedure di rientro della salma in Italia». A dare il triste annuncio è stato il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani che, in un tweet, poi ha aggiunto: «Mi stringo al dolore dei suoi cari». Si tratta del connazionale Angelo Zen che finora era stato dato per disperso in Turchia in seguito al recente terremoto che ha colpito anche la Siria.

Angelo Zen aveva 60 anni ed era nato nella provincia di Varese, ma da alcuni anni viveva a Martellago, in provincia di Venezia. In queste ore è arrivata anche la solidarietà verso i suoi familiari da parte del presidente della Regione Veneto Luca Zaia: «Il filo di speranza che Angelo Zen fosse scampato al terremoto in Turchia si è spezzato. - ha esordito il governatore - Esprimo alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene il più profondo cordoglio del Veneto e mio personale».

Con queste parole il governatore Zaia ha dunque accolto la triste notizia, confermata appunto dal ministro degli esteri Antonio Tajani, del ritrovamento del corpo senza vita del cittadino veneto finora disperso in Turchia. «Per tutto questo tempo - ha poi aggiunto Zaia - abbiamo sperato in una soluzione positiva e ci siamo tenuti in contatto costante con il ministero. Una speranza che si affievoliva di ora in ora. Nel momento del dolore mi stringo a tutti i suoi cari», ha concluso il presidente del Veneto.