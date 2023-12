Trovati i resti di un cadavere in Lessinia: accertamenti in corso

Durante la mattinata di oggi, sabato 30 dicembre, alcuni resti di un corpo umano sono stati rinvenuti tra i boschi a Giazza nel Comune di Selva di Progno. Al momento sono in corso le indagini e gli opportuni accertamenti da parte delle forze dell'ordine ed il corpo in questione non risulterebbe essere ancora stato identificato ufficialmente.

Sul posto sono presenti anche i vigili del fuoco. Tra le ipotesi che si sono subito fatte strada, vi è quella che possa trattarsi di Carmelo Busti, il 68enne veronese che risultava scomparso dal 29 giugno del 2022. Come detto, tuttavia, al momento non vi è ancora alcuna conferma in tal senso.

Al tempo, il 68enne residente a Cellore d'Illasi era stato avvistato l'ultima volta nel corso di un'escursione in Lessinia, all'incirca nella zona di San Giorgio. Sempre qui era stata inoltre ritrovata la sua auto parcheggiata, ma a nulla erano valse le lunghe operazioni di ricerca rimaste senz'esito.