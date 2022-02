Dopo l'incendio alunni e insegnanti della Dante Alighieri tornano nella loro scuola

È confermato per lunedì, 14 febbraio, il rientro alle scuole Dante Alighieri di Via Porta Catena degli studenti delle tre classi chiuse dopo l'incendio doloso del 24 gennaio scorso. Il via libera definitivo è stato dato ieri dopo l'ultimo controllo ai lavori che permetteranno a studenti e insegnanti finora ospitati alle Messedaglia in Via Provolo di tornare nella propria scuola.

Dopo aver isolato la zona rovinata dall'incendio, grazie ad una nuova parete di confine con i corridoi sono stati smaltiti tutti i materiali bruciati. E l'impianto elettrico della scuola è stato sezionato, mettendo fuori circuito la parte confinata e facendolo funzionare nella rimanente scuola. Sostituito anche il vetro rotto della porta di ingresso e la recinzione, tagliata dai vigili del fuoco, sarà ripristinata provvisoriamente entro lunedì. A breve, saranno poi sostituite le quattro plafoniere dell'illuminazione dell'ingresso danneggiate dall'acqua di estinzione, e più avanti le restanti. I serramenti della biblioteca, distrutti dall'incendio, sono stati sostituiti con pannelli Oriented Strand Board, composti da scaglie orientate di legno, per evitare futuri ingressi irregolari. E nelle prossime settimane, in assenza di persone e utenti, si svolgeranno le prove di carico sul solaio di copertura piana della biblioteca, mentre tinteggiature interne, finiture, e altri lavori saranno eseguiti verso il termine dell'anno scolastico.

«Abbiamo rispettato i tempi annunciati di 15 giorni per far tornare a scuola gli alunni delle tre classi danneggiate - ha sottolineato l'assessore ai lavori pubblici Luca Zanotto - La nostra priorità era garantire un rientro in tempi stretti, in sicurezza e senza grossi disagi. Con i tecnici abbiamo già programmato i prossimi interventi da fare a breve termine. Ringrazio ancora la scuola Messedaglia per aver ospitato alunni e insegnanti in questo periodo, consentendo loro di non perdere giorni di scuola a causa di un atto vandalico inqualificabile».