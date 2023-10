Urla, spinge la compagna e lancia contro una sedia al ristorante, poi la reazione contro i carabinieri: arrestato

Prima la lite al ristorante, poi l'aggressione a carabinieri: così un 25enne romeno, residente nel Mantovano, è finito nei guai nella zona della Lessinia orientale.

Il tutto si è verificato nella tarda serata di domenica, in un ristorante in Badia Calavena, durante i festeggiamenti di un battesimo. Nell'occasione, uno degli invitati avrebbe esagerato con l'alcol e, dopo un un banale diverbio con la compagna, l'avrebbe spintonata violentemente, tirandole contro anche una sedia. Il giovane avrebbe anche iniziato ad urlare, tanto da far preoccupare gli altri clienti che hanno tentato vanamente di bloccarlo e, non riuscendo nel loro intento, hanno richiesto l'intervento dei carabinieri, prima che la situazione potesse ulteriormente degenerare.

Visibilmente ubriaco, il 25enne avrebbe dato ancor di più in escandescenze alla vista delle divise, nonostante i ripetuti inviti a tornare alla calma, arrivando ad inveire contro di loro e provando a spintonarli per evitare il controllo. In questo frangente sarebbe riuscito a mordere l'avambraccio di uno dei militari intervenuti, impegnato nel contenere la sua furia.

A quel punto è stato bloccato e tratto in arresto per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, con l’aiuto di un altro equipaggio della compagnia di San Bonifacio intervenuto presso il locale.

Il 25enne è atteso dunque dall'udienza di convalida, mentre il carabinieri ferito se l'è cavata con qualche abrasione.