Rissa alla festa di San Massimo, Gasparato e Tosi: «Serve repressione»

Proseguono le indagini della polizia di Verona per far luce sulla rissa avvenuta venerdì scorso, 24 agosto, durante la sagra patronale di San Massimo, a Verona. Rissa che ha anche alimentato il costante dibattito sulla sicurezza in città, con le ripetute richieste di interventi decisi avanzate dalle opposizioni all'amministrazione comunale.

Sull'episodio di San Massimo, ci sono ancora diversi aspetti da chiarire. Venerdì scorso, la polizia è stata chiamata ad intervenire per una rissa segnalata nelle vicinanze delle giostre. Quando sono arrivati gli agenti, i ragazzi che si erano scambiati calci e pugni si erano già dileguati, ma il fatto era stato comunque in parte documentato da un video che è stato più volte condiviso sui social network.

Un video visto e commentato dai rappresentanti di alcune forze politiche di minoranza, che sono tornati a chiedere maggiore sicurezza per Verona. «I cittadini quotidianamente continuano a registrare fatti che non si vedevano da tempo in situazioni di normalità, come per esempio a una sagra cittadina da sempre tranquilla, alla quale partecipano le nostre famiglie - ha dichiarato Matteo Gasparato, presidente di Verona Domani - I veronesi partecipano a queste manifestazioni con grande preoccupazione. Decine e decine di residenti di San Massimo, Croce Bianca e dei quartieri limitrofi sono preoccupati per la rissa di venerdì e non hanno più voglia di partecipare alla vita serale della comunità. Un fatto gravissimo che, se non si prendono nuove misure precauzionali, dilagherà in altri episodi. È venuto il momento di una repressione dura». Ma per l'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi, la rissa avvenuta a San Massimo non può essere trattata esclusivamente come un problema di ordine pubblico, perché il problema è più ampio e riguarda anche il disagio giovanile, che va affrontato per prevenire questi episodi. Secca, però, la replica del deputato veronese di Forza Italia Flavio Tosi, che su Facebook ha scritto: «Qui si tratta di delinquenza giovanile e come tale va trattata. Non servono comprensione e buonismo, serve repressione».