S'azzuffano con roncola e chiave inglese, in due vengono denunciati

Per motivi legati alla circolazione stradale, un cittadino marocchino ed uno italiano sono venuti alle mani a San Bonifacio. Entrambi dovranno rispondere di lesioni personali e porto abusivo d'arma

Via Circonvallazione

Nella notte tra ieri e oggi, 18 e 19 giugno, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di San Bonifacio hanno denunciato in stato di libertà due cittadini, uno marocchino ed uno italiano, per lesioni personali e porto abusivo d'arma.

Per motivi legati alla circolazione stradale, i due uomini si sono azzuffati. Nella rissa, il cittadino marocchino ha aggredito l'italiano con una chiave inglese colpendolo al viso ed in varie parti del corpo. L'italiano ha reagito estraendo una roncola con lama acuminata ed ha ferito l'aggressore.

I due sono stati bloccati e portati all'ospedale di San Bonifacio per ricevere le cure necessarie. Lo straniero se la caverà in 25 giorni mentre l'italiano in 15 giorni.