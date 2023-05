Cinque persone denunciate per la rissa davanti alla questura di Verona

Cinque persone sono state denunciate in seguito alla violenta lite che si è verificata nella mattinata di lunedì 1° maggio davanti ai cancelli della questura di Verona. I partecipanti, tutti giovani di nazionalità straniera e irregolari sul territorio nazionale, dovranno ora rispondere del reato di rissa.

La zuffa si è accesa intorno alle ore 6 in lungadige Galtarossa ed è stata subito notata dagli agenti in servizio al corpo di guardia. Nel giro di pochi minuti quindi i poliziotti sono intervenuti e, non senza difficoltà per l'opposizione mossa dai contendenti, sono riusciti ad interrompere lo scontro, richiedendo poi l'intervento del personale del 118, per le ferite lacero contuse che presentavano sul volto quattro dei cinque uomini coinvolti.

Una volta che gli operatori sanitari hanno fornito sul posto le prime cure, gli agenti hanno identificato i partecipanti alla rissa, i quali avrebbero fornito versioni contrastanti sulle cause dell'accesa lite: motivo per cui nelle prossime ore proseguiranno gli accertamenti.

In seguito alle verifiche sul conto di ciascuno dei cinque indagati, di età compresa tra i 23 e 32 anni, tutti sono stati rilasciati e muniti di biglietto di invito per regolarizzare la loro posizione sul territorio nazionale.