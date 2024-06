Rissa in un plateatico, cameriere ferito in testa con una sedia

Chi ci ha rimesso di più è un giovane cameriere che è stato portato al pronto soccorso per medicare e suturare una ferita alla testa procurata da una sediata. La sedia è finita in testa alla vittima durante una rissa scoppiata verso le 23 di venerdì sera, 14 giugno, nel plateatico di Little Italy, pizzeria di Vicolo Crocioni a Verona.

Le motivazioni alla base del violento parapiglia non sono ancora del tutto chiare e sull'identificazione dei protagonisti sono al lavoro gli agenti della questura di Verona, i quali hanno raccolto le testimonianze sul posto e stanno vagliando le immagini delle telecamere di sorveglianze. In base ad una prima ricostruzione, pare che tutto sia partito da tre ragazzi che, per ragioni ancora da chiarire, hanno attaccato briga con dei coetanei seduti al tavolo. La miccia della violenza si è accesa subito e nel pieno della colluttazione, tra manate, urla e spinte, sono stati rotti piatti e bicchieri e sono stati ribaltati tavoli e sedie. E nella confusione, proprio con una sedia è stato colpito il cameriere ferito alla testa.

La rissa non è durata molto e quando la polizia è arrivata si erano già tutti dileguati.