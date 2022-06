Disordini sul Garda: prefetto convoca Trenord e chiesto intervento della ministra Lamorgese

Un incontro più politico ieri, 7 giugno, nel municipio di Peschiera del Garda. Un incontro più tecnico, oggi, organizzato dalla Prefettura di Verona. L'intento è lo stesso: evitare che i disordini avvenuti sul lungolago gardesano lo scorso 2 giugno si ripetano. Un obiettivo comune alla sindaca di Peschiera Maria Orietta Gaiulli e al prefetto di Verona Donato Cafagna, anche se i rapporti tra i due in questo momento non sono sereni. La prima cittadina arilicense è infatti convinta che il suo allarme lanciato con giorni di anticipo rispetto giovedì scorso sia stato sottovalutato. Mentre il prefetto ritiene di aver tenuto in considerazione l'allerta e che i fatti del 2 giugno abbiano avuto una grandezza eccezionale.

«Sensibilizzare coloro che sono deputati alla salvaguardia dell'ordine pubblico affinché i gravi episodi del 2 giugno scorso non si ripetano più», così la sindaca Gaiulli ha motivato l'incontro tenuto ieri nella sede municipale di Peschiera del Garda. All'appello dell'amministrazione comunale arilicense hanno risposto i parlamentari Francesca Businarolo, Massimo Ferro, Paolo Paternoster, Diego Zardini e Ciro Maschio. E proprio Maschio, approfittando di alcuni eventi elettorali, è riuscito a coinvolgere anche il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa, intervenuto anche lui a Peschiera. A tutti, Gaiulli ha rivolto un «sincero ringraziamento per la solidarietà e l’attenzione dimostrate, nella consapevolezza che solo il reciproco sostegno può impedire che simili incresciosi episodi di guerriglia, danneggiamenti e violenze non accadano più, né a Peschiera né altrove».

I parlamentari veronesi si sono trovati d'accordo nell'intervenire in modo unitario nei confronti del Governo, ed in particolare della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, per aumentare la dotazione di uomini e mezzi alle forze dell'ordine gardesane. Una risposta, dunque, di tipo repressivo, a cui però è stato proposto di affiancare anche interventi di prevenzione del disagio giovanile.

Per la sindaca di Peschiera, le forze dell'ordine non avrebbero preso le giuste contromisure nei confronti del maxi raduno non autorizzato sfociato poi in una colossale rissa sulla spiaggia del lago. Ma il prefetto Donato Cafagna, interpellato da Francesco Sergio -sul Corriere di Verona, chiede di evitare polemiche e di collaborare. Cafagna ha confermato che l'allarme comunicato da Gaiulli è stato ricevuto e tenuto in considerazione, ma ha anche confermato che le forze dell'ordine monitorano il web per intercettare possibili raduni di massa come quello avvenuto il 2 giugno a Peschiera. «Si è trattato di una situazione eccezionale per dimensioni», ha spiegato il prefetto per descrivere i fatti di giovedì scorso ed ha aggiunto che le forze dell'ordine sono dovute intervenire in un contesto comunque difficile, vista la presenza dei tanti bagnanti.

Di quello che è avvenuto in spiaggia e di quello che è avvenuto anche sui treni, con la denuncia di molestie da parte di alcune ragazze, si discute questo pomeriggio nel Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato da Cafagna. Riunione a cui parteciperanno i rappresentanti delle forze dell'ordine, compresa la capitaneria di porto gardesana, le associazioni di categoria ed anche dei delegati di Trenitalia, Trenord e Anas. E durante questo incontro, come anticipato da TgVerona, potrebbero essere prese in considerazione delle immediate misure di sicurezza come un sistema di filtraggio nella stazione ferroviaria di Peschiera e l'identificazione dei passeggeri.