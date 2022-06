Rissa tra «bande di giovani» sul lungolago che collega Castelnuovo e Peschiera: interviene la polizia

Uno spiacevole episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 2 giugno, il giorno della Festa della Repubblica, sulle spiagge gardesane e, in particolare, nell'area della passeggiata che collega i Comuni di Castelnuovo del Garda e Peschiera. Stando a quanto riferito anche dalla questura di Verona, la polizia è dovuta intervenire intorno alle ore 16 con un cospicuo numero di agenti, alcuni di questi in tenuta antisommossa, per sedare quella che viene definita «una rissa scoppiata tra alcune bande di giovani».

In base a quanto si apprende, si sarebbe trattato di un episodio di violenza che avrebbe visto protagonisti decine e forse centinaia di ragazzi giovanissimi nei pressi di un molo sul lungolago. L'intervento altrettanto massiccio degli agenti della polizia di Stato avrebbe poi consentito di placare gli animi. La questura, al momento, spiega che non risultano essere stati presi particolari provvedimenti verso i giovani coinvolti. Per ora, infatti, non vi sarebbero né arresti né denunce nei confronti dei protagonisti di cotanto scompiglio.

L'episodio non è tuttavia passato inosservato alle numerose persone presenti e, a distanza di breve tempo, in particolare sui social network, hanno iniziato a circolare alcuni video ed immagini riferite a quanto accaduto, nonché pseudo informazioni circa problematiche ulteriori che sarebbero avvenute anche in zona stazione. Circostanza quest'ultima che è invece stata recisamente smentita dalla questura.

Sul lungolago, al contrario, qualche problema c'è stato e sui social, in particolare su TikTok, si rincorrono in queste ore i filmati, spesso girati proprio dai giovanissimi presenti, tanti di loro verosimilmente ancora minorenni. Motivo ricorrente di queste immagini è la presenza degli agenti in divisa, la folla di giovanissimi e diverse altre persone, verosimilmente turisti, in costume da bagno.