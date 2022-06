Violenta rissa in piazza Pradaval: quattro uomini fermati dai carabinieri di Verona

Una violenta rissa tra quattro cittadini nordafricani, ha portato all'intervento i carabinieri della sezione radiomobile di Verona nel pomeriggio di giovedì.

Non appena le forze dell'ordine sono arrivate in piazza Pradaval, dove si stava consumando l'alterco, l'ira dei soggetti coinvolti si sarebbe rivolta verso le divise, verosimilmente al fine di evitare il controllo e la successiva identificazione. Grazie però all’immediato supporto di altri equipaggi dell’Arma, i responsabili sono stati riportati alla calma e condotti in caserma: uno dei fermati è dovuto ricorrere a cure mediche per le conseguenze dei colpi inferti dagli altri avversarsi, ricevendo vari giorni di prognosi.

Al termine degli accertamenti di rito, tre aggressori sono stati arrestati e uno denunciato, per i reati di rissa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Il provvedimento è stato convalidato dal giudice che, in attesa del processo che si celebrerà l'8 luglio, li ha sottoposti all'obbligo di firma presso il Comando dell'Arma.