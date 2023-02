Ubriaco e drogato in manette: cerca la rissa sul bus, ferisce tre agenti e va fuori controllo in tribunale

La polizia locale di Verona ha intensificato i controlli nella zona di piazzale XXV Aprile, per tutelare gli utenti del trasporto pubblico. Questo in seguito a segnalazioni della presenza sulla linea 138 di invidui particolarmente violenti, provenienti e diretti nella Bassa veronese.

Nella serata di mercoledì è stata una pattuglia del Reparto Motorizzato ad evitare che un cittadino marocchino di 23 anni, che in quel momento sarebbe stato sotto l'effetto di alcol e droga, ferisse alcuni connazionali che avrebbe provato ad aggredire con una bottiglia di vetro. Successivamente il giovane avrebbe cercato di sottrarsi all'arresto ferendo nell'occasione tre agenti, i quali se la sarebbero cavata rispettivamente con 15, 7 e 4 giorni di prognosi.

Il 23enne avrebbe mantenuto il suo atteggiamento aggressivo e violento anche al Comando di via del Pontiere, dove avrebbe distrutto la porta della camera di sicurezza, e davanti al giudice durante l'udienza, al punto da obbligare che si svolgesse senza la sua presenza, costringendo all'intervento in tribunale 5 agenti.

Alla fine l'arresto è stato convalidato e nei confronti del giovane è stata disposta la misura cautelare del carcere, viste anche le precedenti condanne e la totale mancanza di autocontrollo, come scritto nella ordinanza del tribunale.

Grazie sempre ai servizi preventivi sulla linea 138, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica, tre giovani, due albanesi e un pachistano, per una rissa iniziata in zona Pradaval per futili motivi e proseguita sul bus, dove a bordo però c'erano gli agenti che sono prontamente intervenuti, bloccando gli autori e identificando numerose persone.

Grazie alle unità cinofile invece, sono stati sequestrati circa 130 grammi di hashish, nascosti nei giardini, sotto dei sassi, nel piazzale.

Fondamentale il supporto delle telecamere collegate con la centrale operativa di via del Pontiere per lo svolgimento delle operazioni.