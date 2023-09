Scoppia una lite e si prendono a bottigliate in piazza Brà: tre denunciati

Tre persone sono state denunciate dopo una rissa avvenuta nel cuore di Verona nella tarda serata di sabato: si tratta di tre cittadini marocchi irregolari che sono stati fermati dalla polizia locale.

Stando a quanto riferito da TgVerona, la colluttazione ha preso il via sulla scalinata della Gran Guardia, dove i tre bivaccavano. In preda ai fumi dell'alcol, si sarebbero presi a bottigliate fino ad arrivare sotto l'orologio, sotto gli occhi di alcuni passanti, fino a quando non sono intervenuti gli agenti a bloccarli, raggiunti poi anche dal personale del 118 che ha fornito le cure del caso.