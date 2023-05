Rissa e autolesionismo davanti alla chiesa di Santa Maria Assunta. «Vanno potenziati i controlli»

Sono in corso indagini da parte della polizia di Verona sugli atti di violenza avvenuti ieri, 21 maggio, davanti alla chiesa di Santa Maria Assunta, in Via Caccia. Gli agenti della squadra Volanti sono intervenuti perché erano stati segnalati una rissa ed un caso di autolesionismo, due episodi probabilmente collegati allo spaccio o all'uso di stupefacenti.

«La piazza della chiesa si è trasformata in uno scenario che non ha nulla da invidiare ad un ghetto delle più malfamate periferie delle grandi città», ha commentato il deputato veronese di Fratelli d'Italia Marco Padovani, impressionato per la presenza di una macchia di sangue vicino alle panchine dove di solito giocano i bambini.

«Ritengo sia necessario potenziare tutte le attività di controllo e di indagine legate allo spaccio e alla microcriminalità che da troppo tempo stanno assalendo un quartiere che qualche tempo fa era tranquillo - ha aggiunto Padovani - Invito l'amministrazione comunale e il sindaco Damiano Tommasi ad essere più incisivi dal punto di vista operativo, con meno convegni e più azione mettendo in campo tutte le risorse disponibili a partire dalle unità cinofile anti-droga».