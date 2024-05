Nuovo spettro citrobacter a Borgo Trento, sospesi parti prematuri

Saranno disponibili oggi, 6 maggio, o al massimo domani, i risultati sul germe trovato in tre neonati prematuri ricoverati nell'ospedale di Borgo Trento. E in base a questi accertamenti si saprà se all'interno della struttura veronese si è ripresentato un nuovo caso citrobacter. Un caso per il momento senza vittime, ma che ha richiamato alla memoria quanto accaduto tra il 2018 e il 2020, con circa 100 bimbi contagiati di cui 4 uccisi dal batterio e 9 rimasti lesionati. E nel giugno 2020, l'ospedale dovette anche chiudere temporaneamente il punto nascite. Mentre in questi giorni la struttura ha deciso di sospendere solo i parti di bimbi prematuri.

Una decisione presa nella sera di sabato scorso, 4 maggio, dai direttori medici dell'Aoui Giovanna Ghirlanda e Luca Brizzi al termine della riunione della commissione infezioni ospedaliere. «Si rende necessario sospendere temporaneamente l'accoglimento di donne in gravidanza possibili candidate a partorire un neonato prematuro o gravemente prematuro», hanno scritto i due direttori medici. Una scelta motivata dai dati comunicati dal reparto di microbiologia «relativamente agli isolamenti batterici da screening nei ricoverati in terapia intensiva neonatale».

I bambini risultati infettati sarebbero tre e nessuno di questi avrebbe sviluppato malattie mortali. Aoui vuole però evitare nuovi contagi, assumendo, hanno spiegato ancora Ghirlanda e Brizzi, «un atteggiamento conservativo in merito all'accoglimento dei pazienti in terapia intensiva neonatale». Pazienti che sono molto fragili e quindi molto più a rischio se contagiati da citrobacter o da un altro batterio.

In base ai risultati degli accertamenti che potrebbero arrivare tra oggi e domani, Aoui deciderà se riaprire la terapia intensiva neonatale oppure se prendere altri provvedimenti. Nel frattempo, si è detta sconcertata Francesca Frezza, una madre che perse la figlia Nina a causa del citrobacter. «Se l'ospedale ha preso una simile decisione significa che quel maledetto battere non è mai stato debellato ma continua a coesistere con la struttura ed a minacciare la vita e l’integrità fisica di chi vi si trova suo malgrado ricoverato - ha scritto su Facebook Francesca Frezza - Mi chiedo se Nina e tutti gli altri neonati si sarebbero potuti salvare se si fossero presi analoghi provvedimenti tempestivamente così come avevo richiesto a gran voce nonostante per Nina non ci fosse più nulla da fare. La mia amarezza è ancora più acuita dal fatto che oggi, dopo cinque anni, mi trovo ancora a lottare per far emergere la verità dei fatti ed ogni singola responsabilità. La Procura, proprio con riferimento alla morte di Nina e alla posizione di molti altri neonati chiaramente causata dal citrobacter contratto in Borgo Trento, ha chiesto l’archiviazione del procedimento non ritenendo sussistente la responsabilità dell’ospedale. Mi sono naturalmente opposta a questa ipotesi e proprio alla fine di questo mese si terrà l’udienza di discussione. Con tutto il rispetto e la fiducia che tuttora nutro nei confronti della magistratura, mi sento di dire che la verità scorre davanti agli occhi di tutti noi. Se l’ospedale fosse stato chiuso e bonificato per tempo si sarebbero potute salvare molte piccole vite. Mi sento di dire anche che se il battere si è manifestato le prime volte nel 2018 e oggi è ancora presente significa che qualcosa non è stato fatto correttamente. Significa che forse la prima chiusura del reparto (o dei reparti) e la prima bonifica non sono state decise in tempo utile per evitare la sua endemicizzazione. Significa che se ancora oggi non si deciderà di prendere decisioni drastiche ma necessarie, temo che questo ospedale sarà destinato a diventare un luogo dove i bimbi non vedranno la luce e la vita ma continueranno a rischiare di vedere il buio di un’esistenza menomata o ancora peggio la morte».