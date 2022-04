Temperature basse: a Verona riscaldamento acceso fino alla fine di aprile

Impianti di riscaldamento accesi fino al 30 aprile. È stata infatti firmata oggi, 22 aprile, dal sindaco di Verona Federico Sboarina l’ordinanza che proroga l’accensione degli impianti fino a sabato della settimana prossima.



Il provvedimento tiene conto del fatto che le condizioni meteorologiche previste nei prossimi giorni in Veneto, manterranno le temperature al di sotto della media.Viene ricordato che l’utilizzo degli impianti è consentito per un massimo di 7 ore giornaliere, distribuite fra le 5 e le 23, con le temperature massime stabilite in 18° per gli edifici pubblici e privati e 16° C per gli edifici industriali.