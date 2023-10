Risarcimento lumaca per Sabrina Di Girolamo, finita sulla sedia a rotelle per un errore medico

Sono passati poco più di sei anni dall'operazione che le ha rovinato la vita. Per quell'errore medico le spetta un risarcimento da 1,6 milioni di euro, come stabilito dal tribunale di Verona. Ma di quel risarcimento ha visto finora soltanto una piccolissima parte, 50mila euro. Una cifra che non copre neanche le spese mediche che ha dovuto sostenere a causa della sua condizione.

Continua a non avere pace Sabrina Di Girolamo, la 42enne di Latina rimasta tetraplegica in seguito ad un intervento a cui si era sottoposta il 22 agosto 2017 in un ospedale di Verona. La donna non ha più l'uso delle gambe e delle braccia per un errore durante la fase più delicata dell'intervento con cui le hanno rimosso un tumore benigno. Quella fase è stata compiuta da un medico specializzando che doveva essere supervisionato da un neurochirurgo. Le indagini, però, hanno dimostrato che questa supervisione non ci fu.

Per quella mancanza, due medici furono accusati di lesioni colpose connesse all'esercizio della professione medica, ma il processo non si è mai celebrato. La vittima ha infatti ritirato la querela, accettando un risarcimento da 1,6 milioni di euro.

«Non parlatemi di vittoria, non c’è prezzo per la sofferenza - sono le parole di Sabrina Di Girolamo riportate da Today - Non si può quantificare lo stravolgimento di una vita intera. Quando ti rubano la felicità, ti strappano i sogni e ti demoliscono i progetti, nessuna cifra ti darà la vita di prima. Se ho accettato il risarcimento e rimesso la querela è perché devo curarmi e dovrò farlo per tutta la vita. E le cure costano». La 42enne ha aggiunto di doversi sottoporre ad un intervento da 70mila euro. Cifra che sperava di coprire con parte dei soldi del risarcimento, ma al momento la donna ha ricevuto soltanto 50mila euro.