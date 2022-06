Boom di infortuni sul lavoro con la ripresa post Covid, a farne le spese in Veneto sono soprattutto le donne

«Il Covid, almeno per il momento, è archiviato, ma non si può dire altrettanto delle vecchie cattive tendenze del nostro sistema produttivo che spesso vede accompagnare la ripresa dell'occupazione con dei drammatici picchi di infortuni sul lavoro». Lo si afferma in una nota della Cgil Verona che riporta i dati Inail aggiornati al 30 aprile 2022, i quali rivelano che «le denunce di infortunio sul lavoro presentate entro lo scorso mese di aprile sono state 254.493, in aumento del 48,1% rispetto alle 171.870 del primo quadrimestre del 2021».

In Veneto la tendenza è all'incirca la stessa con un «+44,7%, dalle 21.289 denunce dei primi quattro mesi del 2021 alle 30.816 dello stesso periodo del 2022». Più contenuto l’aumento registrato nel territorio veronese dove si registra un «+28,4%, da 4.380 denunce del periodo gennaio-aprile 2022 alle 5.624 dello stesso periodo del 2022, ma bisogna sempre ricordare che la nostra provincia parte da livelli superiori rispetto alle altre province venete», specifica la nota della Cgil Verona.

A fare le spese di questa recrudescenza del fenomeno infortunistico, secono i dati Inail illustrati dalla Cgil, sono soprattutto le donne: «L’aumento che emerge dal confronto di periodo tra il 2022 e il 2021 è legato sia alla componente femminile, che registra un +72,1% (da 67.155 a 115.567 denunce), sia a quella maschile, che presenta un +32,7% (da 104.715 a 138.926)», continua l’analisi dell’Inail per quanto riguarda il livello nazionale.

Nel Veneto, secondo quanto si apprende, «gli infortuni femminili sono passati da 7.662 del periodo gennaio-aprile 2021 ai 13.724 dello stesso periodo del 2022 con un aumento percentuale del +79,12% contro un aumento del 25,4% degli infortuni maschili, passati nel periodo di riferimento da 13.627 a 17.092». Purtroppo, spiega la nota della Cgil, «non sono disponibili i dati disaggregati a livello provinciale ma la situazione è già abbastanza chiara: dopo essere state espulse in massa dal mercato del lavoro durante la pandemia, le donne vengono ora riassorbite ma in regime di scarsa sicurezza».

L'analisi della Cgil Verona prosegue ricordando che «i bollettini di Veneto Lavoro indicano infatti che "le assunzioni, complessivamente 56.200 ad aprile e 208.600 da inizio anno, segnano nell’ultimo mese un aumento del 68% rispetto al 2021 e sono quasi quattro volte quelle registrate nel 2020, con una crescita più sostenuta per le donne e i giovani". L’Agenzia regionale rileva anche che la maggior parte dei nuovi posti creati sono a tempo determinato a precari. Bisogna lavorare per rompere questo legame perverso, - afferma la Cgil Verona - che non ha nulla di naturale, tra l’aumento dell’occupazione e l’aumento degli infortuni sul lavoro».