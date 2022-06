Ripescato il corpo di un uomo dal canale Camuzzoni: la questura indaga sull'identità

Il corpo di un uomo è stato ripescato nel pomeriggio di lunedì dal canale Camuzzoni, a Verona, tra viale Piave e le griglie. Sulla vicenda sta lavorando la questura di Verona, innanzitutto per risalire all'identità della vittima e successivamente per appurare se si tratta di una disgrazia o di un gesto volontario.

L'uomo avrebbe verosimilmente origini straniere e sarebbe stato visto tuffarsi in acqua dal ponte situato nella zona di piazzale XXV Aprile, dopo essersi tolto vestiti e scarpe. Una volta scomparso nel corso artificiale, la testimone avrebbe avvisato il 113 e sul posto si sono dirette dunque le pattuglie della polizia di stato e i mezzi dei vigili del fuoco. Quest'ultimi si sono poi diretti a valle, seguendo la direzione della corrente, ma quando hanno trovato l'inviduo era oramai troppo tardi.

In suo possesso non sarebbero stati trovati documenti che ne accertavano con sicurezza l'identità, a cui si spera di risalire grazie alle impronte digitali o ad un'eventuale denucia di scomparsa. È possibile inoltre che il desiderio dell'uomo fosse quello di trovare refrigerio in questi giorni di grande caldo. Un desiderio che gli sarebbe però costato la vita.