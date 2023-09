Ritrovato senza vita il corpo del 27enne che si era tuffato nel Garda da un'imbarcazione

È stato ripescato intorno alle ore 21.30 di domenica il corpo del 27enne di origini senegalesi che si era tuffato da un'imbarcazione nel Garda, al largo di Punta San Vigilio. Si sono concluse in modo tragico dunque le ricerche che avevano preso il via nel primo pomeriggio del 3 settembre.

Il turista, insieme ad alcuni amici, si era imbarcato a Peschiera del Garda su una nave da minicrociera, per un pomeriggio da trascorrere in compagnia risalendo il Benaco. Intorno alle ore 14 l'imbarcazione si è fermata al largo di punta San Vigilio per fare un bagno ai presenti in una cornice speciale, ma al momento di risalire, uno dei giovani non è emerso dall'acqua, per cause ancora non chiare. Un soccorritore marittimo della guardia costiera, giunto sul posto con due unità nei momenti successivi, ha provato ad immergersi nel punto in cui si era tuffato il giovane, ma il fondale di 16 metri e l'acqua torbida gli hanno impedito di individuare il ragazzo.

Lanciato l'allarme dall'equipaggio della nave, sono partite immediatamente le ricerche sotto il coordinamento della sala operativa della guardia costiera di Salò. Cinque unità navali (due della guardia costiera, una dei vigili del fuoco di Bardolino e due dei volontari della Protezione civile), un elicottero dei pompieri di Venezia, tre squadre di sommozzattori (due dei vigili del fuoco di Trieste e Venezia e una del nucleo sub della guardia costiera di San Benedetto del Tronto e i volontari del Garda per le ricerche strumentali di profondità, si sono diretti sul posto nella speranza di trovare il giovane in tempo.

Attività, quelle di superficie e di profondità, che dal momento in cui è scattata l'allerta non sono mai state interrotte e che sarebbero proseguite anche in orario notturno, oltre che nei giorni successivi, ma che invece hanno dato esito intorno alle ore 21.30, ad una distanza di circa 330 metri dalla spiaggia di Punta San Vigilio. Lì, su un fondale a circa 18 metri, i vigili del fuoco impegnato in immersione con operatori subacquei, hanno individuato il corpo privo di vita del giovane turista adagiato sul fondo e lo hanno issato a bordo dell'unità nautica dei pompieri di Bardolino per il successivo trasferimento nel sorgitore di Garda, dove ad attenderli era presente il personale della polizia di stato della Squadra Acque interne di Peschiera, che si stavano occupando delle indagini delegate dalla procura di Verona.

Le indagini sono andate avanti, ascoltando anche le testimonianze dei presenti, per ricostruire quei momenti drammatici.