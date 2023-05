In vista dell'estate, arrivano i rinforzi per il Comando provinciale dei carabinieri di Verona

Arrivano i rinforzi per il Comando provinciale dei carabinieri di Verona. Nell’ambito della manovra di potenziamento dello strumento operativo di prevenzione e contrasto all’illegalità infatti, il Comando Legione Carabinieri "Veneto", ha destinato nella provincia scaligera 22 militari neo promossi e provenienti dal 141° Corso Formativo intitolato al carabiniere Filippo Bonavitola (Medaglia d’Oro al Valor Militare).

I nuovi operatori prenderanno servizio giovedì 4 maggio, andando a rafforzare i presidi territoriali che, sottolineano dall'Arma, «rappresentano un punto di riferimento certo per la collettività ed il simbolo della vicinanza ai cittadini, non solo nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ma anche per garantire prossimità, soccorso e sostegno alle popolazioni».

Un provvedimento questo che arriva quando manca poco all'inizio dell'estate, che vedrà i carabinieri, insieme alle altre forze di polizia, impegnati nel garantire la sicurezza anche dei numerosi visitatori che si recheranno nel territorio veronese.