Rimosse 4 auto abbandonate nei cortili di case Agec. «Abbattiamo il degrado»

Continua l'attività di controllo della polizia locale di Verona nell’ambito delle operazioni di presidio e di tutela del decoro urbano. Solo nella giornata di oggi, 15 settembre, sono state rimosse quattro automobili lasciate in stato di abbandono da diverso tempo. Una delle auto rimosse si trovava in Via Galilei, due in Via Filopanti e la quarta in via Maddalena.

Le operazioni hanno consentito di liberare diverse aree Agec che risultavano occupate dall'ingombro dei mezzi e che potranno tornare ora ad essere pienamente utilizzate.

«La rimozione dei veicoli è una delle risposte alla messa in sicurezza e all’abbattimento del degrado sia in aree pubbliche che in aree private, come in questo caso - ha spiegato l'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi - È un'attività estremamente importante che avviene nell’ambito di un accordo sottoscritto con Agec e che impegna fortemente la polizia locale. La stesura di un accordo, l’attività che parte da una segnalazione del cittadino e la collaborazione di diversi uffici del Comune sono azioni sinergiche che danno risultati tangibili».

«I veicoli rimossi oggi sono catalogati come rifiuti, perché lasciati in stato d’abbandono - ha aggiunto il vicecomandante operativo Massimo Pennella - che quindi diventano pericolosi per perdita di liquidi, olio e carburante. La normativa prevede un iter di rimozione e demolizione del veicolo».

E l'assessore all'edilizia popolare Federico Benini ha concluso: «Noi puntiamo a migliorare la qualità della vita delle persone. Soprattutto le persone con maggiori difficoltà, come chi abita nelle case di edilizia popolare. Questo è un intervento molto sentito da questa amministrazione che si è attivata fin dai primi mesi del suo mandato per poter iniziare questo lavoro, che riporta i cittadini a riappropriarsi dei loro spazi. In questo caso i cortili delle case Agec, in cui si trovavano auto classificate come rifiuti, che occupano spazio dei residenti. Eliminando le auto da questi cortili, ridiamo spazio ai cittadini. È un’iniziativa che restituisce dignità alle persone».