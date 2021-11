Discoteca rimborsa ragazzi per la festa mancata ma denuncia: «In giro prevendite false»

Da oggi pomeriggio, 2 novembre, fino a venerdì, la discoteca Opera Discoclub di Bussolengo rimborserà tutti i ragazzi e le ragazze che avevano comprato in prevendita il biglietto d'ingresso alla festa studentesca di sabato scorso e non sono potuti entrare nel locale. Ma questa mattina, i gestori dell'attività andranno anche dai carabinieri a presentare denuncia perché ritengono di essere stati truffati.

L'Opera Discoclub è un locale di Via del Lavoro, a Bussolengo, gestito dalla società Melodica Srl. Sabato scorso era stata organizzata una festa e tanti biglietti erano stati offerti in prevendita soprattutto a studenti. I ticket comprati in prevendita sono però risultati troppi e quando il locale ha raggiunto la capienza massima di oltre 600 posti ha dovuto chiudere le sue porte. Il risultato è che molti ragazzi sono rimasti fuori, sotto la pioggia e con nessuna possibilità di partecipare alla festa. Alcuni di loro hanno chiesto e ottenuto almeno il rimborso del biglietto acquistato in prevendita. Gli altri potranno richiederlo da questo pomeriggio direttamente nella discoteca.

La delusione dei giovani che sono dovuti tornare a casa si è presto tramutata in rabbia nei confronti di un locale accusato di aver ingannato tantissimi studenti rimasti senza festa. Attraverso L'Arena, però, i responsabili di Melodica hanno spiegato che le vere vittime sarebbero loro. Secondo i gestori dell'Opera Discoclub, infatti, alcuni tagliandi della prevendita sarebbero stati falsi. E per venire incontro ai ragazzi e alle ragazze inconsapevoli di aver acquistato una prevendita falsificata, è stato deciso di rimborsare comunque tutti. Quindi, in realtà, la discoteca ci starebbe anche rimettendo.

I gestori hanno ammesso che per quella serata le prevendite regolari erano troppe, ma avevano pensato ad un secondo evento per il sabato successivo per compensare chi non era riuscito ad entrare il 30 ottobre scorso, o comunque di rimborsarle. Il problema è che in circolazione sono state immesse delle prevendite false, che potrebbero essere un migliaio e che potrebbero anche essere state vendute a un prezzo diverso dai 10 euro di una regolare prevendita. Un problema che i titolari della discoteca faranno presente alle forze dell'ordine, le quali si sono complimentate con il locale per la gestione dell'imprevisto di sabato sera.