Festa in discoteca a Bussolengo, in molti rimangono fuori. Il locale rimborserà

«Avete venduto più prevendite per farvi schei e quando sono arrivati i carabinieri a dire che c'era troppa gente avete rimborsato». Questo è il commento di uno dei tantissimi ragazzi che avrebbero voluto partecipare ad una festa organizzata in una discoteca di Bussolengo e che invece sono dovuti rimanere al di fuori del locale, anche sotto la pioggia, perché la struttura aveva raggiunto la sua capienza massima.

Si è riversata anche sui social la delusione di migliaia di giovani che avevano pagato il biglietto in prevendita e che adesso rivogliono almeno indietro i loro soldi, visto che la loro serata è stata rovinata.

La festa era stata organizzata per la notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre all'Opera Disco Club di Via del Lavoro, a Bussolengo. Un evento soprattutto per studenti, a cui erano stati proposti molti ticket in prevendita. Ticket che davano diritto ad un biglietto d'ingresso al locale. Ma i molti biglietti sono diventati troppi, alcune migliaia, a fronte di una capienza del locale che non poteva neanche arrivare ad un migliaio di ingressi. Ed infatti, i primi gruppi di giovani sono riusciti ad entrare, ma quando la capienza massima è stata raggiunta le porte si sono chiuse e la stragrande maggioranza di coloro che avevano la prevendita in mano sono rimasti fuori.

Alcuni studenti delusi sono riusciti a farsi dare il rimborso immediatamente. Per tutti gli altri, l'appuntamento è per domani pomeriggio, 2 novembre, all'Opera Disco Club. Il locale, attraverso i suoi canali social, ha infatti comunicato di voler rimborsare tutti coloro che non hanno potuto partecipare alla festa di sabato scorso.