Rifiuti nocivi e potenzialmente pericolosi abbandonati per strada a Poiano

Amia è stata chiamata ad un intervento straordinario nella mattinata di giovedì a Poiano: la segnalazione di un cittadino infatti indicava la presenza di numerosi contenitori aperti, con all'interno olio minerale esausto, in strada del Sasso. Il materiale, classificato come nocivo, sarebbe stato abbandonato da ignoti sul ciglio stradale.

Gli operatori della società, muniti di tute protettive monouso e dispositivi di protezione individuali, hanno prontamente attivato le apposite procedure previste in casi di presenza di rifiuti speciali pericolosi, prelevando i contenitori e portandoli in Amia per effettuare analisi chimiche al fine di individuarne l’idoneo smaltimento.

Gli olii minerali sono classificati come rifiuti speciali e potenzialmente pericolosi che, se non gestiti correttamente, possono provocare gravi avvelenamenti di piante e animali, immissioni di materie inquinanti nell’aria e pericolose contaminazioni nel ciclo idrico-integrato dell’acqua.

Amia ricorda ai cittadini che è possibile conferire gratuitamente gli olii vegetali di natura domestica presso le Isole ecologiche di via Avesani ed in strada Mattaranetta, mentre le aziende e le autofficine devono attenersi alle normative vigenti in materia di smaltimento di rifiuti pericolosi, rivolgendosi o direttamente ad Amia o presso uno dei consorzi convenzionati con il Comune, incaricati di raccogliere e smaltire gli olii minerali esausti di natura industriale. L’abbandono di materiali e rifiuti pericolosi rappresenta un reato punibile anche con l’arresto.