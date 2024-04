Ubriaco provoca un incidente, rifiuta l'alcoltest e tira un pugno al carabinere

Un uomo di origini tunisine, di 29 anni, residente a Orbetello (Grosseto), è stato arrestato alle prime ore di oggi sabato 13 aprile, dai carabinieri della Stazione di Zevio con l'accusa di minaccia e resistenza a pubblico Ufficiale dopo aver ferito un carabiniere con un pugno al volto.

L’uomo era al volante della propria autov quando, per cause in corso di accertamento, in via Lendinara ha perso il controllo dell’utilitaria ed è finito fuori strada. Sul luogo dell'incidene sono subito intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno immediatamente soccorso l’automobilista che, in evidente stato di ubriachezza, si è da subito opposto al controllo di polizia, rifiutando categoricamente di fornire le proprie generalità e di sottoporsi alcoltest.

Ili 29enne si è quindi scagliato contro i carabinieri e ne ha ferito uno colpendolo con un pugno in pieno volto.

Dopo l'arresto è stato quindi processato per direttissima. Il giudice ha convalidatore l'arresto e il carabinieri se l'è cavata con qualche giorno di prognosi.