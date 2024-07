Non vuole sottoporsi al test dell'alcol e aggredisce due agenti

Una 30enne veronese è stata arrestata venerdì scorso, 12 luglio, a Jesolo. La donna era stata fermata per un controllo dagli agenti della polizia locale e lei li ha aggrediti dopo essersi rifiutata di sottoporsi al test dell'alcol.

L'aggressione è avvenuta venerdì pomeriggio in Via Piave Vecchio, a Jesolo, come riportato da VeneziaToday. Gli operatori della polizia locale hanno fermato l'auto guidata dalla 30enne veronese per un controllo. E gli agenti volevano utilizzare l'etilometro per verificare se la conducente fosse in condizione di guidare. La donna, però, ha rifiutato l'alcoltest. Un rifiuto che poteva valere la contestazione di un reato penale, come a lei comunicato dagli agenti. Di fronte a questa informazione, la donna ha dato in escandescenze ed ha aggredito i due operatori. Gli agenti hanno riportato ferite guaribili in 15 e in 5 giorni, mentre la guidatrice è stata infine arrestarla.

Ieri mattina, la donna è stata processata per direttissima per mancato adempimento al controllo alcoltest, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Il giudice ha deciso per la condanna a un anno di reclusione, con pena sospesa.