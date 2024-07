Sono state consegnate undici tonnellate di piastrelle per rifare le docce al carcere di Montorio

Flavio Tosi, eurodeputato e coordinatore veneto di Forza Italia, nella giornata di lunedì 22 luglio, ha consegnato alla casa circondariale di Montorio a Verona, ben undici tonnellate di piastrelle che serviranno per il rifacimento della pavimentazione e delle pareti di tutti i blocchi delle docce dei detenuti. Quest'ultimi, secondo quanto è stato spiegato nell'occasione, ne avevano fatto espressa richiesta, assieme alla polizia penitenziaria, durante uno dei precedenti sopralluoghi di Tosi.

Presente con Flavio Tosi anche la capogruppo di Fare! in Consiglio comunale a Verona, Patrizia Bisinella. Il quantitativo di materiale, in base a quanto si apprende, è stato reso disponibile dalla generosità dell’impresa Ceramica Senio di Ravenna, che l’avrebbe fornito a prezzo di costo, quindi meno della metà del prezzo di mercato, ed è stato consegnato con un camion. A contribuire alla buona riuscita di questa operazione di solidarietà, sono stati inoltre anche l’associazione "La Fraternità", che ha fatto da tramite per perfezionare l’iter necessario al buon esito della fornitura, nonché alcuni imprenditori veronesi che hanno aderito all’iniziativa.

Tosi e Bisinella hanno spiegato: «Era doveroso muoversi concretamente per migliorare alcuni aspetti logicistici della struttura e quindi innalzare le condizioni di vita dei detenuti e di lavoro della polizia penitenziaria. Detenuti, ricordiamo, che stanno scontando il loro debito con la giustizia, ma che meritano comunque un trattamento dignitoso e civile. E non era dignitoso dover fare la doccia in blocchi di cemento grezzo: una situazione poco civile, poco igienica e anche pericolosa».

Gli stessi Tosi e Bisinella hanno poi promesso che «non sarà l’ultima iniziativa che prenderemo a favore del penitenziario, cercheremo di dare un’ulteriore mano sui costi di manutenzione degli impianti. Detenuti e polizia penitenziaria sono uniti in questa battaglia di civiltà», hanno concluso l'europarlamentare di Forza Italia e la capogruppo di Fare! a Verona.