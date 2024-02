Incidente in Kenya, rientro al Catullo per il turista veronese

L'atterraggio è previsto per le 19.30 all'aeroporto Catullo di Verona-Villafranca. Oggi, 13 febbraio, rientrerà in Italia Luca Campagnari, il veronese rimasto vittima di un incidente in piscina il 24 gennaio scorso in Kenya. A confermarlo è stato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il quale aveva attivato tutte le strutture regionali per seguire la vicenda del 33enne.

Si concluderà dunque questa sera il viaggio verso l'Italia di Campagnari, il quale dopo l'incidente era stato ricoverato nella terapia intensiva del Mombasa Hospital. «Volevo ringraziare Roberto Natali - ha dichiarato Zaia tramite Askanews - l'ambasciatore italiano in Kenya con cui abbiamo tenuto i rapporti. Ringrazio anche i medici in Kenya a Mombasa e i nostri sanitari che hanno gestito tutto in modo riservato».