Rientrato a casa giovane veronese scomparso dopo una festa a Modena

Si sono concluse nella serata di ieri, 29 ottobre, le ricerche di un giovane veronese che aveva partecipato ad una festa a Modena. I suoi amici non riuscivano a rintracciarlo e ne hanno denunciato la scomparsa. Dopo una giornata di perlustrazioni, l'allarme è rientrato quando è stato accertato che il ragazzo stava bene ed era rientrato a casa.

Il veronese, come riportato da ModenaToday, aveva partecipato ad una festa al Parco Ferrari di Modena insieme ad un gruppo di amici. Amici che durante la notte tra sabato e domenica lo avevano perso di vista e non riuscivano più a rintracciarlo al cellulare. Il giovane non era rientrato a casa e questo ha fatto scattare l'allarme.

Le ricerche sono partite dal Parco Ferrari ed in vigili del fuoco modenesi hanno perlustrato in particolare l'area del laghetto, temendo che il giovane scomparso avesse avuto un malore e fosse caduto in acqua.

Ieri sera, le ricerche sono terminate con una bella notizia. Il ragazzo era rientrato a casa ed era in buone condizioni di salute. Semplicemente, era rimasto irraggiungibile durante il tragitto.