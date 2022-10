Ripartite in Lessinia, con l'ausilio di droni, le ricerche del 68enne scomparso in estate

Sono riprese nella mattinata di domenica 30 ottobre le ricerche di Carmelo Busti, l'uomo di 68 anni di Cellore di Illasi, di cui non si hanno più notizie dal 29 giugno.

Quel giorno l'uomo, descritto come un camminatore abituale, avrebbe raggiunto la Lessinia in auto e l'avrebbe posteggiata piazzale di San Giorgio di Bosco Chiesanuova, dove è stata ritrovata il 4 luglio. La zona è stata battuta in lungo e in largo dai soccorritori nelle scorse settimane, mentre il cellulare del 68enne non dà segni di vita dai giorni successivi alla scomparsa.

Le attività erano state sospese in agosto senza esito, dopo essere proseguite anche nel mese di luglio, e nella mattinata di domenica sono ripartite. L'Unità di Comando Locale dei vigili del fuoco ha ripreso a coordinare le ricerche nella zona di Roverè Veronese, con il supporto un altro mezzo e di un funzionare, oltre alle unità operative. Presenti anche due droni da Belluno e Rovigo per battere al meglio l'area e provare rintracciare l'uomo scomparso.