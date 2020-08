Scomparso da una decina di giorni: ricerche di un 33enne a San Martino Buon Albergo

Sono scattate nelle campagane di San Martino Buon Albergo le ricerche di F.M., 33enne originario di Nogara, la cui scomparsa è stata denunciata sabato dal padre, che da qualche tempo non aveva sue notizie. L'auto del giovane è stata ritrovata una decina di giorni fa nelle campagne di San Martino Buon Albergo e il suo cellulare, che inizialmente risultava acceso per poi non dare più segnali.

Le ricerche sono dunque scattate nell'area del ritrovamento del veicolo, con i carabinieri di San Martino Buon Albergo che si sono subito messi all'opera, sentendo anche il gruppo di amici del 33enne e cercando persone che possano averlo incontrato dal 30 luglio ad oggi, data in cui il suo mezzo è stato trovato aperto in una zona non così semplice da raggiungere.

L'11 agosto nella zona di campagna si sono diretti i vigli del fuoco con l'UCL e il personale di Caldiero, oltre alla Protezione civile, per battere l'area agricola dove è coltivato anche del mais. Per cercare di semplificare le operazioni, è stato richiesto anche l'intervento dall'alto dell'elicottero, mentre non ci sarebbero le condizioni ideali per far intervenire cani e droni.

Anche le indagini vanno avanti, passando anche dall'analisi delle celle telefoniche: tra le ipotesi c'è anche quella dell'allontamento volontario, dal momento che in passato F.M. avrebbe fatto trascorre in alcune occasioni qualche giorno senza farsi sentire con la famiglia, ma questa volta la situazione si sarebbe protratta per troppo tempo.