Non fa ritorno a casa e la famiglia lancia l'allarme: ricerche in corso di un 52enne al Pestrino

È scattato nella serata di mercoledì a Verona il piano di ricerca per un uomo di cui non si hanno più notizie da diverse ore.

A dare l'allarme ai carabinieri è stata la famiglia del veronese classe 1972, il quale non ha fatto ritorno a casa, mentre la sua auto è stata rintracciata a Porto San Pancrazio, nella zona del Pestrino, con dentro cellulare ed effetti personali.

I vigili del fuoco di Verona stanno battendo la zona con il supporto di gommoni, moto d'acqua, elicottero e droni, per riuscire a trovare il 52enne.