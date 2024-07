Senza esito le ricerche di una persona finita nell'Adige nella zona di Villa Buri

Allertati da una segnalazione, i vigili del fuoco nella giornata di mercoledì hanno battuto l'Adige nella zona di Villa Buri, in direzione di San Giovanni Lupatoto, alla ricerca di una persona vista finire in acqua e sbracciarsi.

L'allarme alla centrale operativa è arrivato poco prima delle ore 11 e sul posto si sono diretti mezzi e personale dei pompieri, compreso l'elicottero da Venezia, che hanno dato il via alle operazioni. L'attività però non ha dato alcun riscontro e le ricerche sono state al momento sospese, dopo essere state interrotte poco prima delle ore 20: non risultano infatti esserci denunce di persone scomparse e la prefettura ha così deciso di non proseguire con le operazioni. Non viene escluso che la persona sia riuscita da sola a raggiungere le sponde del fiume e a tornare quindi sulla terra ferma.