/ Strada Provinciale 19

Continuano ad Albaredo d'Adige le ricerche della 49enne scomparsa

I vigili del fuoco sono presenti in zona anche nella giornata di giovedì, per perlustrare il fiume e le sue sponde nella speranza di trovare tracce di Patrizia Ruzza, la donna di Noventa Vicentina di cui non si hanno notizie da sabato sera