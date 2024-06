Va avanti le ricerche della 49enne scomparsa: ad Albaredo si perlustra l'Adige e le sue sponde

Sono riprese nella mattinata di martedì le ricerche di Patrizia Ruzza, la donna di 49 anni di Noventa Vicentina di cui si sono perse le tracce nella serata di sabato, quando è uscita con la propria auto in direzione di Cologna Veneta.

La Fiat 500 bianca della donna è stata trovata nei pressi del ponte presente lungo la Sp19 nel Comune di Albaredo d'Adige, con a bordo i suoi effetti personali, dopo che la famiglia aveva lanciato l'allarme non vedendola rientrare a casa e non riuscendo a mettersi in contatto con lei.

Nella mattinata del 4 giugno le operazioni dei pompieri sono ripartite con la squadra di Caldiero al completo sul posto, insieme a due operatori della centrale di Verona, supportati da droni ed unità cinofila. Partendo la ponte dove è stata rinvenuta la vettura, i soccorritori hanno ripreso a battere e perlustrare il fiume e le sue sponde, muovendosi verso valle.