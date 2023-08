Inghiottito dalle acque del Sarca: vanno avanti le ricerche del 25enne veronese

Non hanno avuto ancora alcun esito le ricerche di Massimo Pizzoli, il 25enne di Asparetto di Cerea scomparso nelle acque del Sarca il giorno di Ferragosto, nella zona Dro. Le operazioni, come spiegano i colleghi di TrentoToday, non si sono mai interrotte, portate avanti dalla Protezione civile.

Verifiche che si sono concentrate in alcuni particolari punti. Si tratta di sifoni di grandi dimensioni, camere d'acqua poste sotto i grandi massi a monte della centrale Fies, in prossimità del luogo dove sono stati ritrovati gli effetti personali del giovane.

Incessante anche il lavoro dei vigili del fuoco di Dro e di Trento, con due sommozzatori e tre operatori del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale). Le ricerche proseguiranno anche nella giornata di venerdì 18 agosto, in cui è inoltre prevista una nuova valutazione delle operazioni anche alla luce delle effettive condizioni meteo che influiscono sulla portata del corso d'acqua e dei bacini interessati.