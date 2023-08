Giovane scomparso nelle acque del Sarca: le ricerche vanno avanti

Sospese nella serata di mercoledì, sono riprese il mattino seguente le ricerche di Massimo Pizzoli, 25enne di Asparetto di Cerea sparito nelle acque del fiume Sarca nella giornata di Ferragosto.

Il 15 agosto il giovane si è recato a Dro, in Trentino, insieme ad alcuni amici, con i quali si è posizionato in una spiaggia all'altezza della Fies. Il giovane ad un certo punto si è tuffato in acqua, senza più riemergere: a quel punto gli altri componenti del gruppo hanno lanciato l'allerta e alle 15.30 di martedì sono scattate le ricerche.

Vigili del fuoco, Soccorso alpino e carabinieri hanno dato il via alle operazioni, ma anche a causa delle difficoltà legate alla presenza di massi, sifoni e buche nel letto del fiume, fino ad ora del 25enne non ci sono notizie. L'attività dunque va avanti con il supporto di sonde, radar e sommozzatori.