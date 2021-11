Da Grezzana alla Val di Giazza: proseguono le ricerche di Luigi Ferraris

Senza esito anche lunedì, sono riprese nella mattinata del 23 novembre le ricerche di Luigi Ferraris. Classe 1958 e residente a Grezzana, manca da casa dalla serata di venerdì, quando è uscito per fare una camminata dalla quale non è più tornato.

Le operazioni sono gestite dalla Prefettura di Verona, con i vigili del fuoco che hanno allestito la loro base operativa in via Bellamoli: battuti senza riscontri i sentieri della zona con l'aiuto di Protezione Civile e carabinieri, le ricerche si sono spostate nell'area della Val di Giazza. Qualcuno infatti avrebbe incrociato un individuo che gli assomiglia in zona, anche se sembra improbabile che Luigi abbia deciso di intraprendere quel percorso non semplice con il buio, nonostante sia un buon camminatore.

Del caso se ne sta occupando anche la trasmissione "Chi l'ha visto?", che ha lanciato la notizia sul proprio sito e ne parlerà nella prossima puntata in onda sui Rai Tre.