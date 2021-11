Trentenne scomparso: ricerche nella notte in Lessinia in mezzo alla bufera

Sono in corso nella zona di Bosco Chiesanuova le operazioni di ricerca di una persona, di cui non si avrebbero notizie dal pomeriggio di sabato.

Si tratta di un trentenne residente a Grezzana, che alle 14.30 del 27 novembre sarebbe partito in macchina dalla propria abitazione: la moglie ne ha segnalato la scomparsa alle 18.30 di domenica e alle 22.30 è stato allertato il Soccorso Alpino, quando l'auto è stata trovata parcheggiata a Passo del Branchetto in località San Giorgio.

Con la visibilità ridotta dalla bufera di neve in corso e una temperatura di -10°, nella notte le squadre hanno raggiunto il Rifugio Primaneve, meta abituale dell'uomo, grazie alla disponibilità del gestore che le ha accompagnate con la motoslitta, e poi anche Castel Gaibana dove è stata agganciato il cellulare. Controllate anche altre due malghe senza esito, lunedì mattina l'elicottero di Verona emergenza ha effettuato un sorvolo e una dozzina di soccorritori con sci e quad sta perlustrando i percorsi che partono dalla macchina.