Ripartite in Lessinia le ricerche del 68enne scomparso la scorsa settimana

Sono ripartite giovedì mattina le ricerche di Carmelo Busti, il 68enne di Illasi di cui non si hanno notizie dal 29 giugno. In accordo con la Prefettura, Soccorso alpino e vigili del fuoco avevano interrotto le operazioni mercoledì, non essendo emerse novità che potessero stringere il campo di indagine, per concentrare i propri sforzi nella zona di Fosse di Sant'Anna d'Alfaedo, dove risultata scomparso un 33enne, poi purtroppo trovato senza vita in un vajo.

Il 68enne, camminatore abituale, manca da casa dal 29 giugno e da giovedì il suo cellulare risulta spento. La sua auto è stata rinvenuta nel piazzale di San Giorgio di Bosco Chiesanuova il 4 luglio e pertanto le operazioni si sono concentrate nella zona. Sul posto la postazione di comando dei vigili del fuoco che, con il supporto del Soccorso Alpino, hanno battuto e sorvolato l'area che comprende cima Carega, San Giorgio, Conca dei Parpari, ferrata Pojesi, Giazza, Malera e via dicendo, senza però ottenere i risultati sperati. Infondate anche alcune segnalazioni arrivate ai soccorritori, che hanno dunque ripreso le attività partendo dalla zona di San Giorgio.