Ripartite in Lessinia le ricerche del 68enne scomparso alla fine di giugno

Sono ripartite nella mattinata di sabato le ricerche di Carmelo Busti, il 68enne di Cellore di Illasi di cui non si hanno più notizie dallo scorso 29 giugno.

Indicato come un camminatore abituale, l'uomo sarebbe uscito per raggiungere la zona della Lessinia e la sua auto è stata ritrovata il 4 luglio nel piazzale di San Giorgio di Bosco Chiesanuova, mentre il cellulare non darebbe segni di vita oramai da diverso tempo.

Proprio in quella zona si erano concentrate le attività dei soccorritori, che hanno battuto in lungo e in largo l'area dei monti veronesi, tuttavia senza ottenere i risultati sperati. Le ricerche erano state poi sospese e ripartite alla fine del mese di luglio, in seguito ad una segnalazione che aveva portato soccorso alpino e vigli del fuoco sul sentiero E5, ma anche in questo caso l'esito era stato negativo.

Ora i pompieri informano di essere tornati alla ricerca del 68enne nella mattinata del 6 agosto con tre mezzi, sempre nella zona di San Giorgio.