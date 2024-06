Nessuna traccia del barista 44enne scomparso nelle acque del Garda: avanti con le ricerche

Dopo essersi concluse lunedì senza dare gli esiti sperati, martedì sono riprese le ricerche di Tommaso Zhu, barista di 44 anni di Toscolano Maderno, di cui si sono perse le tracce nel pomeriggio di sabato: l'uomo, di origine cinese e registrato all'anagrafe come Zhu Guozheng, è stato visto inabissarsi nelle acque del lago di Garda al largo di Gargnano, nelle vicinanze dalla sua barca, in un punto dove la profondità tocca i 240 metri.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni turisti austriaci, dopo averlo visto sparire nel Benaco.

Come riferiscono i colleghi di BresciaToday, è vasto il dispiegamento di forze in campo per le operazioni: dai Volontari del Garda attrezzati con il sonar e il rov, il robottino per le ricerche di profondità, agli uomini e mezzi di vigili del fuoco, guardia di finanza e guardia costiera, cui spetta il coordinamento delle ricerche.

Residente a Toscolano, in provincia di Brescia, Tommaso Zhu è il titolare del Furious Pub. Sposato e padre di famiglia, papà di due giovani figlie, viene ricordato per la sua simpatia e per la sua generosità: con il passare delle ore si affievoliscono sempre più le speranze di trovarlo in vita.