Giovane disperso dopo essere finito nell'Adige a Legnago: proseguono le ricerche

Sono in corso tuttora le ricerche a Legnago di un giovane che risulta disperso dalla serata di giovedì. Il ragazzo di nazionalità marocchina sarebbe finito nelle acque del fiume Adige all'altezza della ferrovia, ma la dinamica di quanto avvenuto non è ancora stata chiarita e i carabinieri starebbero raccogliendo alcune testimonianze al riguardo.

La perlustrazione del fiume operata anche dalla protezione civile e dai vigili del fuoco, ad oggi, non avrebbe dato ancora risultati. Una delle ipotesi è che il ragazzo possa essere stato trascinato via dalla corrente non appena finito in acqua. Le operazioni di ricerca sono proseguite anche oggi per tutta la giornata, ma al momento del giovane continua a non esserci traccia.