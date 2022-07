Nessuna traccia del 68enne disperso: ricerche momentaneamente sospese

Non hanno dato gli esiti sperati le ricerche di Carmelo Busti, il 68enne di Illasi di cui non si hanno più notizie da mercoledì 29 giugno.

Anche giovedì una squadra del Soccorso alpino e una del Soccorso speleologico di Verona sono tornate a ribattere alcune zone nei dintorni di San Giorgio, dove è stata rinvenuta parcheggiata la sua macchina il 4 luglio, mentre il cellulare risulta spento da giorni. Inoltre è stato ampliato il raggio di indagine a zone fuori sentiero ancora non passate, ma purtroppo nulla di nuovo sarebbe emerso.

Le operazioni, cui partecipano anche i vigili del fuoco, per il momento sono state dunque sospese: i soccorritori rimangono a disposizione della prefettura, per ripartire qualora arrivassero segnalazioni o informazioni in grado di reindirizzare le squadre.