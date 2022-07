Turista disperso nel lago dopo aver salvato il figlio, scandagliato il fondale del Garda

Continuano le ricerche del turista inglese disperso da venerdì scorso, 22 luglio, nelle profonde acque del Lago di Garda, di fronte al litorale di Limone.

Da ieri, 25 luglio, stanno anche operando squadre di sub della guardia costiera di Genova e dei vigili del fuoco di Milano mediante l'impiego di apparecchiature strumentali per ricerche in alti fondali con rov e sonar. Strumenti imbarcati sulle unità navali della guardia costiera del Lago di Garda e dei vigili del fuoco di Bardolino, i quali stanno scandagliando un fondale situato a profondità anche superiori ai 300 metri.

Le attività di ricerca proseguiranno anche nei prossimi giorni sotto il coordinamento della guardia costiera del Lago di Garda, in sinergia con i vigili del fuoco.