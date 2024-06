Si tuffa da una barca nel lago di Garda e non riemerge: avviate le ricerche

Secondo quanto riferito dalla guardia costiera del lago di Garda, sarebbero stati dei turisti austriaci, che si trovavano su una barca, ad aver notato una persona in difficoltà in acqua. Questa si sarebbe poi inabissata su un fondale di oltre 200 metri a circa 350 metri dal litorale antistante il Comune di Gargnano. Gli austriaci avrebbero quindi subito contattato il numero unico per le mergenze 112, fornendo la richiesta di soccorso veicolata alla sala operativa della guardia costiera del Lago di Garda che coordina le attività di ricerca.

Attualmente in zona sono sopraggiunti due mezzi navali della guardia costiera, con a bordo anche il soccorritore marittimo, che sta eseguendo attività di ricerca in acqua in modalità snorkeling, un mezzo navale dei vigili del fuoco di Salò, un elicottero dei vigili del fuoco e stanno sopraggiungendo da Milano i sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano. La barca del turista disperso è stata trasferita nel mentre nel porto di Gargnano, dove stanno sopraggiungendo anche i carabinieri della locale stazione, per acquisire maggiori informazioni dai turisti che hanno visto inabissarsi il malcapitato.

È stato inoltre richiesto alla prefettura di Brescia l’impiego anche dei Volontari del Garda, che stanno sopraggiungendo in zona, per l’utilizzo della strumentazione di profondità. A quanto si apprende, le attività di ricerca proseguiranno senza sosta, con l’impiego di altri mezzi navali della guardia costiera, della guardia di finanza e dei vigili del fuoco, sempre sotto il coordinamento della sala operativa della guardia costiera del Lago di Garda.